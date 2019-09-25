شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أغرب وأجرأ الإطلالات على السجادة الحمراء فى الخليج 365 من مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت نجمات الفن كعادتهن بإطلالات غريبة وجريئة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائى في دورته الثالثة، أثناء حضورهن احتفالية بعنوان "السينما في حفل موسيقى".

وتنوعت إطلالات الفنانات بين الفساتين القصيرة والطويلة والألوان الفاتحة والغامقة، وبعضهن ظهرت بإطلالات غريبة لفتت الأنظار إليهن منهن، ليلي علوي، درة، أمينة خليل، نسرين طافش، لقاء الخميسي، أروي جودة، يسرا اللوزي، إيمان العاصي، بشري، شيرين رضا، رشا مهدي، صبا مبارك، ايتن عامر، انجي المقدم، مي عمر، هنا شيحة، نجلاء بدر.