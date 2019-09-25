شاهد.. أغرب وأجرأ الإطلالات على السجادة الحمراء فى الخليج 365 من مهرجان الجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت نجمات الفن كعادتهن بإطلالات غريبة وجريئة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائى في دورته الثالثة، أثناء حضورهن احتفالية بعنوان "السينما في حفل موسيقى".
وتنوعت إطلالات الفنانات بين الفساتين القصيرة والطويلة والألوان الفاتحة والغامقة، وبعضهن ظهرت بإطلالات غريبة لفتت الأنظار إليهن منهن، ليلي علوي، درة، أمينة خليل، نسرين طافش، لقاء الخميسي، أروي جودة، يسرا اللوزي، إيمان العاصي، بشري، شيرين رضا، رشا مهدي، صبا مبارك، ايتن عامر، انجي المقدم، مي عمر، هنا شيحة، نجلاء بدر.
ويقود الحفل، الموسيقار أحمد الصعيدي مؤسس ورئيس الجمعية الفيلهارمونية المصرية، بمشاركة العازفين المنفردين جانيت سونج على آلة الكمان، وفيديريكو مونديلشي على آلة الساكسفون، وفيكتوريا كابرالوفا على آلة التشيلو، والأداء الصوتي لأمينة خيرت، وينقسم الحفل إلى جزئين، حيث يحتفي الأول بموسيقى هوليوود الشهيرة بينما يحتفي الثاني بموسيقى الملحن السينمائي نينو روتا.
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