شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. صلاح عبد الله: لما بكتب تحيا مصر بيشتمونى ليه؟! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان صلاح عبد الله عبر حسابه الخاص على موقع "فيس بوك"، فيديو ألقى فيه أبياتا من الشعر فى حب مصر، تعليقا منه على دعوات تلك الأصوات التى تهدف للنيل من استقرار الوطن وتفتيت أطرافه.

Advertisements

وقال صلاح عبد الله فى الفيديو: "لما بكتب تحيا مصر يشتمونى يا مصر ليه هى كلمة تحيا عيب".

كان الفنان صلاح عبد الله، قد وجه رسالة شديدة اللهجة لمنتقديه فى تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلاً: "بناقصكم".





وقال صلاح عبد الله: "إلى القلة القليلة أصحاب الجملة الشهيرة.. "كنا بنحبك ونحترمك لكن للأسف.. يعنى عشان أكسبكم أخسر نفسى وقلبى وعقلى وضميري؟!! بصراحة وبالراحة ومن غيرأسف

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. صلاح عبد الله: لما بكتب تحيا مصر بيشتمونى ليه؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.