شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل بإطلالة غريبة وليلى علوى بـ"الروب" على السجادة الحمراء فى الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت الفنانتان ليلى علوى وأمينة خليل الجدل أثناء حضورهما على السجادة الحمراء في احتفالية "السينما في حفل موسيقي" التي تقام على ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى في دورته الثالثة.

وظهرت النجمة ليلي علوى باطلالة غريبة بعد ارتدائها فستان يشبه "الروب" وتشابه اللون مع الريد كاربت، فيما ظهرت النجمة أمينة خليل بإطلالة غريبة بعد ارتدائها فستانا قصيرا عاري الظهر، لفتت الأنظار إليها.

وحضر الحفل أيضًا الفنان إياد نصار، صبا مبارك، أمينة خليل، أيتن عامر، مي عمر، هاني رمزي، هنا شيحة، نجلاء بدر، إنجي المقدم، باسم سمرة، إيناس الدغيدي، رشا مهدي، محمد فراج، ليلي علوي، يسرا اللوزي، شيرين رضا، نسرين طافش، لقاء الخميسي، المطرب أبو، بشري، إيمان العاصي، درة، صبري فواز، أحمد رزق، أروي جودة، عمرو منسي محمد كريم، صبري فواز، شادي الفونس، مي وميار الغيطي.

ويقود الحفل، الموسيقار أحمد الصعيدي مؤسس ورئيس الجمعية الفيلهارمونية المصرية، بمشاركة العازفين المنفردين جانيت سونج على آلة الكمان، وفيديريكو مونديلشي على آلة الساكسفون، وفيكتوريا كابرالوفا على آلة التشيلو، والأداء الصوتي لأمينة خيرت، وينقسم الحفل إلى جزئين، حيث يحتفي الأول بموسيقى هوليوود الشهيرة بينما يحتفي الثاني بموسيقى الملحن السينمائي نينو روتا.

Advertisements