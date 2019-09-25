نسرين طافش لـ"الخليج 365": "ستموت في العشرين" عالمي.. والسينما لغة إنسانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة السورية نسرين طافش، إنها سعيدة بحضورها للمرة الثانية على التوالي، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، ضيف شرف.

وأضافت في تصريحات لـ"الخليج 365": "المهرجان يتطور عام تلو الآخر، ونجاحاته تزيد، وسعيدة بوجودي وسط كوكبة رائعة من النجوم المصريين والعرب"، لافتة إلى إعجابها بالفيلم السوداني "ستموت في العشرين"، ووصفته بالمبهر وبأنه على مستوى عالمي.

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وحرصت نسرين على مشاهدة فيلم "نورا تحلم" وفيلم "لما بنتولد"، وحضور احتفالية أقامها المهرجان على هامش تعاونه مع منظمة اليونيسيف وتوقيعهما اتفاقية مدتها خمس سنوات تهتم بحقوق الطفل، وعنها قالت: "التعاون بين السينما والقضايا الإنسانية شيء مهم، السينما لغة إنسانية، وأتمنى في الأيام المقبلة يكون فيه تركيز على أفلام الطفل، لأن الطفل عندنا مظلوم".

وتابعت: "مش بنعرض أفلام كتير بتتكلم عن مشاكل الطفل زي أفلام برا، وحتى لو اتكلمنا عنهم بناخدها باستهتار وسطحية كأنه كائن غبي، مع انه ذكي جدا وبيفهم احيانا اكتر من ناس كبار، بس احنا بنتعامل معه باستخفاف"، متابعة: "فيه حاجات نقدر نقدمها لأطفالنا اكتر وأتمنى أن التعاون ده يثمر عن إنتاج أفلام تتحدث عن قضايا الطفل".

وعن جديدها الفني، قالت: "فيه حاجات بمصر بحضر لها لكن أُفضل عدم الحديث عنها قبل بدء التصوير".