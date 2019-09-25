أحمد السقا يحيي ذكرى رحيل والده.. ورانيا يوسف تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان أحمد السقا، على إحياء ذكرى رحيل والده الراحل المخرج صلاح السقا.

ونشر السقا، صورته مع والده، عبر حسابه على"إنستجرام" وعلق قائلا: "الذكرى التاسعة لوالدي صلاح السقا، رحمة الله عليه، ولكنك معي دائمًا بنصائح ومبادئ وأصول تعلمتها علي يديك، اللهم اغفر له وارحمه".

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وعلقت الفنانة رانيا يوسف، على التدوينة قائلة: "الله يرحمه وتعيش وتفتكر".

يذكر أنه تحل، اليوم الأربعاء، ذكرى وفاة واحد من أشهر مخرجي المسرح، ورائد فن تحريك العرائس في مصر وهو صلاح السقا، والد الفنان أحمد السقا، والذى قدم خلال مشواره العديد من الأعمال الفنية التي أثرت تاريخ صناعة الفن منها "حلم الوزير سعدون، حسن الصياد، الأطفال يدخلون البرلمان، خرج ولم يعد، الليلة الكبيرة".