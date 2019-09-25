"الإسكندرية السينمائي" يمنح التونسي رشيد فرشيو وسام عروس البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يمنح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ35، التي تقام في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل، برئاسة الناقد الأمير أباظة، وتحمل اسم النجمة نبيلة عبيد، المخرج التونسي الكبير رشيد فرشيو، وسام عروس البحر المتوسط، تقديرا لدوره في الحركة السينمائية العربية والتونسية.

ومن أفلامه "يسرا" الذي عرض في مهرجان "كان" السينمائي عام 1972، وفيلم "أطفال القلق" عام 1976، الذي عرض في مهرجان طشقند، ونال جائزة اليونيسيف بنيويورك، وقدم أيضا أفلام "خريف 86"، و"كش ملك" 1994، و"الحادثة" في عام 1999، ثم فيلمه "شوك الياسمين" 2013، كما شارك في لجان تحكيم عديدة في الدول العربية والأجنبية.

وتقلد "رشيد فرشيو" مناصب مهمة في عدة مهرجانات كأيام قرطاج مديرا للجنة المنظمة، ورئيسا للجنة الرقابة الوطنية للسينما، ونال وسام فارس للاستحقاق الثقافي من تونس، وسبق أن كرمه مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط عام 2016، ويأتي منحه وسام عروس البحر تعزيزا لمكانته ودوره الثقافي والسينمائي، حسب البيان الصادر عن إدارة المهرجان.