فيديو| رقص حلا وهنا ورشا شيحة في الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: ظهرت الفنانة حلا شيحة رفقة شقيقاتها رشا وهنا، وهن يرقصن على هامش إحدى الفعاليات بمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة.‏ ونشر مدونون عبر صفحات التواصل الاجتماعي، فيديو رقص النجمات الثلاث، كما ظهرن وهن يلعبن لعبة الأسئلة في أثناء تناولهن الطعام. جدير بالذكر أن الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، انطلقت يوم الخميس 19 سبتمبر، على أن تستمر فعالياته حتى 27 من الشهر نفسه، بحضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.

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