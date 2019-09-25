بعد وصول أول رائد فضاء إماراتي للفضاء.. مايا دياب لـ"الإمارات":"فخر الأمة العربية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة اللبنانية مايا دياب، رسالة إلى دولة الإمارات المتحدة، بعد وصول أول رائد فضاء إماراتي إلى الفضاء.

وكتبت مايا، عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "حديث اليوم، دولة الإمارات العربية المتحدة، وصول أول رائد فضاء عربي إلى الفضاء، دولة قدوة. .لطالما نتغنّى بها، نعم إلى الأمام سرّ، فخر الأمة العربية أكيد".

وكانت قد انطلقت، اليوم الأربعاء، من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان مركبة الفضاء "سويوز" حاملة على متنها 3 رواد فضاء، بينهم هزاع علي المنصوري، أول إماراتي يُرسل في مهمة إلى الفضاء، في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية.