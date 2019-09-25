دينا فؤاد عن سوسن بدر: "ملهمة لكل اللي حواليها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة دينا فؤاد على توجيه رسالة، للفنانة القديرة سوسن بدر، في عيد ميلادها.

ونشرت دينا، فيديو من أحد الأعمال التي جمعتها بـ"سوسن" عبر حسابها على"تويتر"، وعلقت قائلة: "فنانة عظيمة وملهمة لكل اللي حواليها، ودايمًا بتحفر مكانها في قلوب الناس، كل سنة وإنتي جميلة ومتألقة، وبتمتعينا دايمًا بفنك الرائع".

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وتواصل الفنانة سوسن بدر، خلال الأيام الحالية، جلسات علاج طبيعي لركبتها، بعد إجرائها جراحة دقيقة في مفصل الركبة خلال الأيام الماضية، ونصحها الأطباء بضرورة الالتزام بالراحة التامة.

وتشارك الفنانة دينا فؤاد، في مسلسل"قيد عائلي"، بجانب كل من: عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبد الله، سيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا فؤاد، ميرهان حسين، محمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.