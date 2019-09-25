ناعومي كامبل بحضور أيقونتيّ موضة شهيرتين تتألق بعرض أزياء باريسي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 سبتمبر 2019 10:39 مساءً - اشتهرت التوب موديل عارضة الأزياء العالمية السمراء ناعومي كامبل بجرأتها،وحبها لتقديم الأزياء الغريبة والمختلفة والجريئة مثلها،وكان هذا ماشدها للمشاركة في عرض أزياء "دار سان لوران" الباريسي".



وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية شاركت عارضة الأزياء الشهيرة ناعومي كامبل في عرض أزياء لدار "سان لوران" في العاصمة الفرنسية باريس ،تميز بجرأته الجمالية بعيدا عن التصاميم الشائعة حاليا.

ناعومي اختتمت عرض سان لوران الباريسي ببدلة سوداء براقة ..بحضور الأيقونتين كايت موس وسيندي كروفورد.

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واختتمت عارضة الأزياء البريطانية العرض ببدلة سوداء برّاقة أمام كوكبة من المشاهير ضمّت العارضتين كايت موس وسيندي كروفرد والممثلتين كاترين دونوف وشارلوت جانسبورج.

وحافظ المدير الفني، أنتوني فاكاريلو، على التصاميم التي تتميّز بها الدار العريقة، لكنه أضفى عليها لمسة خاصة.



وكان فاكاريلو قد قال، في مقابلة مع "جورنال دو ديمانش" قبل انطلاق فعاليات أسبوع الموضة، إنه من مؤيدي "الأناقة الخطرة" في الدار التي لقيت انتقادات كثيرة في السنوات الأخيرة بسبب إعلانات اعتبرت مسيئة إلى المرأة.



وأضاف المصمم فاكاريلو: " بات من المستحيل الإعراب عن رأي مخالف.. وأنا أكره هذا النوع الجديد من الصفاوة الذي يتحكّم بالجميع" ، مشيراً إلى أنه يرفض "الحصص المفروضة" لتوسيع التنوّع في عروض الأزياء.

وقال «مشكلة التمييز.. هي أنه يأتي من المنظور الآخر وليس من منظوري".