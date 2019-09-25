شاهد.. عائشة بن أحمد دون مكياج ومعجب "ملكة جمال"

نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد أحدث صورة لها وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام. وظهرت "عائشة" في الصورة دون مكايج وشبهها المعجبين بملكة الجمال. ومن ناحية أخري تنتظر عائشة بن أحمد فيلمها الجديد "الفلوس" مع النجم تامر حسني في شهر أكتوبر المقبل. Advertisements يذكر أن عائشة بن أحمد تشارك في بطولة فيلم "الفلوس"، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق، وبطولة كل من تامر حسني، زينة، أحمد فتحي، نانسي صلاح، محمد سلام، جوهرة، أحمد السقا، علي ربيع، ويزو، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، كميل سلامة. "الفلوس"، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق، وبطولة كل من تامر حسني، زينة، أحمد فتحي، نانسي صلاح، محمد سلام، جوهرة، أحمد السقا، علي ربيع، ويزو، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، كميل سلامة.

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