نشرت الفنانة أيتن عامر صورة جديدة لها وذلك عب حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام. وظهرت "آيتن" في الإطلالة بلوك جديد وعلق معجب "أحلى حاجة في مصر آيتن عامر". جديد وعلق معجب "أحلى حاجة في مصر آيتن عامر". ويذكر أن آخر أعمال آيتن عامر السينمائية فيلم "بيكيا" الذي حقق نجاحا كبيرا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. آيتن عامر بإطلالة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.