كريم فهمي يدعم محمد صلاح في إنستجرام

دعم الفنان كريم فهمي، نجم كرة القدم العالمي، محمد صلاح وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام.

وعلق فهمي قائلا: "طبعا مش محتاج أقول إن الراجل ده من أنجح الناس اللي في مصر أن مكانش أنجحهم، كل الجدل اللي

حصل في التصويت وفيه تقصير من الجانب المصري لو صح تبقي كارثة أننا منقفش معاه وسيبك بقي من فكرة حرية الرأي لان كل لعيب بلده ساندته حتي لو مش هو الأفضل، أما بقي بخصوص الصحفي هاني دانيل لو زي ما سمعنا التفاصيل كده و طلعت حقيقه يبقي احنا في كارثه و غل و حقد و قرف:.

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وأضاف " محمد صلاح لو كان في ايدي تصويت كنت اديتلك صوتي ميت مره مش انا بس و معظم الشعب المصري الا فيه مرضي نفسيين حوالينا مش حابيين النجاح و بيسيطر عليهم الحقد و الغل.

ويشار أن كريم فهمي شارك فيلم "علي بابا" والذي حقق نجاحا كبيرا بدور العرض.