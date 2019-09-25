دنيا عبدالعزيز تنشر صورة جديدة تجمعها مع فاروق الفيشاوي

نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز، صورة تجمعا مع الراحل النجم فاروق الفيشاوي وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام. وعلقت "عبدالعزيز" علي الصورة قائلة:" اليوم شهرين على فراقك يا أغلى الناس، الله يرحمك يارب". الناس، الله يرحمك يارب". ومن ناحية أخري تواصل دنيا عبد العزيز مسلسل "قيد عائلي" مع المخرج تامر حمزة. Advertisements جدير بالذكر أن مسلسل "قيد عائلي" بطولة بوسي، وميرفت أمين، وعزت العلايلي، وصلاح عبد الله، ودنيا عبد العزيز، وهالة فاخر، وسيمون، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا ‏فؤاد، و‏ميرهان حسين، ومحمد نجاتي، وآخرون، وهو سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.

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