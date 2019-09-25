الإسكندرية السينمائي يمنح التونسي رشيد فرشيو وسام عروس البحر

يمنح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، المخرج التونسي الكبير، رشيد فرشيو، وسام عروس البحر المتوسط تقديرا لدوره في الحركة السينمائية العربية والتونسية كمخرجا سينمائياً قدم أعمالا حركت المشاعر والوجدان.

ويقام المهرجان - في دورته الـ35 - خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل وذلك برئاسة الناقد الأمير أباظة، وتحمل الدورة

الجديدة أسم النجمة نبيلة عبيد.

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ومن أفلام، رشيد فرشيو "يسرا" الذي عرض في مهرجان "كان" السينمائي عام 1972، وفيلم "أطفال القلق" عام 1976الذي عرض في مهرجان طشقند، ونال جائزة اليونيسيف بنيويورك، وقدم أيضا أفلام "خر يف 86" و"كش ملك" 1994 و"الحادثة"

في عام1999، ثم فيلمه " شوك الياسمين " 2013، كما شارك في لجان تحكيم عديدة في الدول العربية والأجنبية.

وتقلد "رشيد فرشيو" مناصب مهمة في عدة مهرجانات كأيام قرطاج مديرا للجنة المنظمة ، ورئيسا للجنة الرقابة الوطنية للسينما، ونال وسام فارس للاستحقاق الثقافي من الجمهورية التونسية، وسبق أن كرمه مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط عام 2016، ويأتي منحه وسام عروس البحر تعزيزا لمكانته ودوره الثقافي والسينمائي.