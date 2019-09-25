في إنستجرام.. شاهد وصية أحمد سعد للمصريين

نشر الفنان أحمد سعد ،صورة جديد له من داخل إحدى المطارات الدولية، وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام. وعلق "سعد" علي الصورة قائلا: "ياريت المصريين يخلو بالهم من مصر لحد لما ارجع ..شكرا". "ياريت المصريين يخلو بالهم من مصر لحد لما ارجع ..شكرا". Advertisements يشار إلى أن آخر أعمال أحمد سعد فيديو كليب بعنوان "يا مدلع"، وهي من كلمات أيمن الطويل، وألحان محمد حمدي، وتوزيع أشرف البرنس. كليب بعنوان "يا مدلع"، وهي من كلمات أيمن الطويل، وألحان محمد حمدي، وتوزيع أشرف البرنس.

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