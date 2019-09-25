طرح الميجا ستار عمرو دياب، أغنية "تحيرك" من ضمن ألبوم "أنا غير" وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات اليويتوب. الأغنية من كلمات محمد القاياتي وألحان محمد حزة وتوزيع موسيقي طارق مدكور. وألحان محمد حزة وتوزيع موسيقي طارق مدكور. Advertisements يذكر أن النجم عمرو دياب ،يستعد لطرح ألبومه الجديد بعنوان "أنا غير"، والمقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، ويضم الألبوم على باقة متنوعة من الأغاني ومن أبرز أغاني الألبوم: "تحيرك"، "بعد عشرة"، "أنا بشتاق"، "يوم تلات"، "بحبه"، "أول يوم في البعد". "أنا غير"، والمقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، ويضم الألبوم على باقة متنوعة من الأغاني ومن أبرز أغاني الألبوم: "تحيرك"، "بعد عشرة"، "أنا بشتاق"، "يوم تلات"، "بحبه"، "أول يوم في البعد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو دياب يطرح "تحيرك" علي يويتوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.