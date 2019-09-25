تراند اليوم : بالفيديو… شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها بهذا الفعل مع زوجها

أعادت الفنانة شيرين عبد الوهاب من جديد للأضواء بعد فترة غياب طويلة، ظن خلالها جمهورها أنها حامل، إذ أحيت حفلًا غنائيًا في جدة ضمن فعاليات الاحتفالات باليوم الوطني السعودي.

خلال الحفل تحدثت شيرين عن أوضاع مصر الحالية، مؤكدة أن مصر قوية بشعبها وجيشها ورئيسها، وطلبت من زوجها الفنان حسام حبيب أن يصعد إلى المسرح ليشاركها كلمتها، قائلة: “أنا مش بعرف اتكلم اوي وأخدت عهد على نفسي إني متكلمش ومقولش رأيي مقولش أي حاجة أنا بحس بيها.. لكن إحنا في وضع دلوقت لازم نقول فيه كلمة حق وأنا نفسي حسام جوزي يساعدني فيها هو هنا وأنا أحبه يشاركني الكلمة دي عشان دي رسالة وهو شخص مثقف وواعي”.

وبمجرد صعود حسام للمسرح استقبلته شيرين وقبّلت يده في حركة مفاجئة، لكنه سحبها سريعا، ثم هنأ المملكة العربية السعودية بعيدها الوطني، مؤكدًا أن السعودية هي البلد الثاني للمصريين، مضيفًا: “وأحب أوجه كلمة لبلدنا مصر وجيشنا ورئيسنا ونقولهم احنا في ضهركم ومعاكوا”، لتقاطعه شيرين قائلة: “اللي ملوش كبير بيشتريله كبير واحنا عندنا كبير ومحتاجنا دلوقت”، ولم تستكمل حديثها بسبب البكاء.

يذكر أن شيرين طرحت ألبومها الغنائي “نساي” في أكتوبر الماضي، وضم 12 أغنية متنوعة