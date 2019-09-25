بعد الأسطورة.. “البرنس” لقب محمد رمضان في رمضان 2020

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 سبتمبر 2019 09:56 مساءً - اختار الممثل المصري محمد رمضان المنافسة في السباق الرمضاني المقبل لعام 2020 بمسلسل “البرنس”، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.
ويعود محمد رمضان للتعاون مع محمد سامي للمرة الثانية بعد مسلسل “الأسطورة” الذي قدمه عام 2018 من تأليف محمد عبد المعطي، وشارك في بطولته فردوس عبد الحميد، مي عمر، روجينا، هادي الجيار.
الجدير ذكره أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل “زلزال” الذي شارك في بطولته الممثلين حلا شيحا، وأحمد صيام، وماجد المصري، ومنى عبد الغني، وآخرين، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.
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