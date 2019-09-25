رعب يجتاح المجتمع الكويتي.. دعت صديقتها لحفل مختلط وقدّمتها لشاب اغتصبها بوحشية!

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 سبتمبر 2019 09:56 مساءً - تقدمت فتاة كويتية تبلغ من العمر (22 عامًا) ببلاغ لدى الجهات الأمنية، ضدّ شاب اتهمته باغتصابها أثناء حفل عيد ميلاد مختلط دعتها إليه إحدى صديقاتها.

وقالت الفتاة،: ”قامت صديقتي التي دعتني إلى الحفل بتقديم حبة (ليريكا) للوناسة، وما إن تناولت الحبة حتى غبت عن الوعي“.

واكتشفت الفتاة لاحقًا، بحسب قولها، أنها ”تعرضت للافتراس من قبل شخص مجهول يرجح أنه الصديق الخاص لصديقتها“، وفقًا لما ذكرته صحيفة ”الأنباء“ الكويتية.

وقدمت الفتاة المجني عليها كامل بيانات الفتاة التي استدرجتها وقدمتها كوليمة، بما في ذلك اسمها ورقم هاتفها النقال، ومن المقرر أن تحدد الفتاة المتهمة هوية الشاب الذي افترس الفتاة.

وتقوم الجهات الأمنية حاليًا بالتحري عن الشاب المتهم لضبطه إلى جانب ضبط وإحضار فتاة أخرى تعتبر شريكة جوهرية في القضية، بحسب ما أفادت به الضحية.