شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتشار الشائعات .. مؤلف Chernobyl يؤكد عدم وجود جزء ثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مؤلف مسلسل Chernobyl كريج مازن عدم وجود موسم ثانى من العمل، بعد سؤال الكثير من المعجبين بالإضافة إلى انتشار بعض الشائعات، وكان قد ترشح مسلسل Chernobyl لـ 19 جائزة في مهرجان الـ Emmys للدراما والتليفزيون في دورته الـ 71 لعام 2019، الذى أقيم في مسرح مايكروسوفت في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وفاز بـ 3 جوائز، وهم جائزة أفضل إخراج لمسلسل محدود أو فيلم تليفزيونى، ذهبت لمسلسل Chernoby حيث كان يتنافس على الجائزة كل من المسلسلات "Chernobyl" و"Escape At Dannemora" و"Fosse/Verdon" و"Sharp Objects" و"When They See Us".

وحصل المسلسل الشهير الذى عرض عبر شبكة قنوات HBO، على تقييمات عالية جداً بعد عرضه عبر الشبكة، ليصل تقيميه إلى 9.5 عبر موقع IMDB الشهير.

ويسرد مسلسل Chernobyl داخل أحداثه، كارثة تشيرنوبيل التى وقعت فى المفاعل رقم 4 فى محطة تشيرنوبيل الشهيرة فى شمال أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية، فى الفترة بين 25-26 أبريل عام 1986، والتي تسببت في إزهاق أرواح الكثيرين بسبب الإشعاعات النووية التي خلفت الانفجار، ويشارك في بطولته كل من جاريد هاريس، ستيلان سكارسجارد، إميلي واتسون، بول ريتر، جيسي باكلي، أدريان رولينز، وكون أونيل.