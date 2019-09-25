شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار وأيتن عامر وباسم سمرة فى احتفالية "السينما فى حفل موسيقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر منذ قليل، إياد نصار، صبا مبارك، أمينة خليل، أيتن عامر، مي عمر، هاني رمزي، هنا شيحة، نجلاء بدر، إنجي المقدم، باسم سمرة، ايناس الدغيدي، رشا مهدي، محمد فراج، علي السجادة الحمراء الخاصة بالاحتفالية التي تحمل اسم "السينما في حفل موسيقي" التي تقام علي ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى في دورته الثالثة.

كما حضر منذ اللحظات الأول، ليلي علوي، يسرا اللوزي، شيرين رضا، نسرين طافش، لقاء الخميسي، المطرب أبو، بشري، ايمان العاصي، درة، صبري فواز، أحمد رزق، أروي جودة، عمرو منسي محمد كريم، صبري فواز، شادي الفونس، مي وميار الغيطي.

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ويقود الحفل، الموسيقار أحمد الصعيدي مؤسس ورئيس الجمعية الفيلهارمونية المصرية، بمشاركة العازفين المنفردين جانيت سونج على آلة الكمان، وفيديريكو مونديلشي على آلة الساكسفون، وفيكتوريا كابرالوفا على آلة التشيلو، والأداء الصوتي لأمينة خيرت، وينقسم الحفل إلى جزئين، حيث يحتفي الأول بموسيقى هوليوود الشهيرة بينما يحتفي الثاني بموسيقى الملحن السينمائي نينو روتا.