شكرا لقرائتكم خبر عن إهداء "السينما فى حفل موسيقى" بمهرجان الجونة للراحل عزت أبو عوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة بشرى مديرة العمليات بمهرجان الجونة السينمائى، قبل انطلاق حفلة "السينما في حفل موسيقي" المقامة برعاية السفارة الأمريكية على هامش الدورة الثالثة من المهرجان، عن إهداء الحفل للنجم الراحل عزت أبو عوف.

وقالت بشرى إن الكل يعرف جيدًا إلى أى مدى كان يعشق الفنان الراحل عزت أبو عوف الموسيقى وأنه دخل عالم الفن من خلالها، مضيفة أن أبو عوف خلال مشواره الفنى سواء بالموسيقى أو التمثيل قدم العديد من المطربين والممثلين والموسيقيين الذيت أصبحوا أسماء كبار فى عالم الفن حاليا وأقل واجب أن نتذكره ونحن نستمع للموسيقى فى الجونة.

Advertisements

وتقام "السينما في حفل موسيقي" بقيادة الموسيقار أحمد الصعيدي مؤسس ورئيس الجمعية الفيلهارمونية المصرية، بمشاركة العازفين المنفردين جانيت سونج على آلة الكمان، وفيديريكو مونديلشي على آلة الساكسفون، وفيكتوريا كابرالوفا على آلة التشيلو، والأداء الصوتي لأمينة خيرت. وينقسم الحفل إلى جزئين، حيث يحتفي الأول بموسيقى هولييود الشهيرة بينما يحتفي الثاني بموسيقى الملحن السينمائي نينو روتا.

وحرص على حضور الحفل عدد من نجوم الفن على رأسهم ليلى علوى، لقاء الخميسى، نسرين طافش، ايمان العاصى، درة، أروى جودة، شيرين رضا، كريم قاسم، أحمد رزق، يسرا اللوزى، ميار الغيطى، مى الغيطى، السيناريست محمد عبد المعطى، محمد كريم، صبرى فواز، عمرو منسى، أبو، أمير رمسيس.

كما حضر الحفل أيضا صبا مبارك، اياد نصار، أحمد داوود وزوجته علا رشدى، باسم سمرة، سيد رجب، أمينة خليل، انجى المقدم، محمود الليثى، باسل الزارو، أيتن عامر، ياسمين غيث، هدى الاتربى، خالد أنور، المخرج أحمد نور