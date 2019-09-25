شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى فواز ينضم إلى "ملاك" كريم فهمى وآيتن عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان صبرى فواز إلى فريق عمل مسلسل "ملاك" ويجسد أحد الأدوار الرئيسية داخل الأحداث ويشارك فى بطولته كل من الفنان كريم فهمى وآيتن عامر، وجار حاليا ترشيح باقى الفنانين المشاركين، استعدادا لتصويره خلال الأيام المقبلة، وهو من تأليف حسان دهشان وإخراج إبراهيم فخر.

تدور أحداث العمل حول قصة طبيب يتسبب فى غلطة غير مقصودة تقلب حياته رأسا على عقب ويتحول من ملاك إلى شيطان، والتى يراهن عليها السيناريست حسان دهشان ويعتبرها قصة جديدة على الدراما المصرية حيث انتهى من كتابة نصف حلقاته.

وانتهى صبرى فواز مؤخرا من تصوير مسلسل "مملكة إبليس" وتدور أحداثه فى إطار شعبى، حيث تجمع "الحارة الشعبية" جميع الممثلين وقصص حياتهم التى تكشف عن أمور شخصية وحياتية فى المجتمع، ويشارك فى بطولته غادة عادل، رانيا يوسف، سلوى خطاب، أحمد داوود، إيمان العاصى، محمد جمعة، كريم قاسم، خالد أنور، نانسى صلاح، أسماء جلال، محمود الليثى، تأليف محمد أمين راضى، وإخراج أحمد خالد موسى.