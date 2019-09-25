شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا ودرة ويسرا اللوزى وأحمد رزق يحضرون "السينما فى حفل موسيقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر منذ قليل، ليلي علوي، يسرا اللوزي، شيرين رضا، بشري، ايمان العاصي، درة، صبري فواز، احمد رزق، اروي جودة، عمرو منسي محمد كريم، صبري فواز، شادي الفونس، مي وميار الغيطي علي السجادة الحمراء الخاصة بالاحتفالية التي تحمل اسم "السينما في حفل موسيقى"، التي تقام ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى في دورته الثالثة.

و يقود الحفل، الموسيقار أحمد الصعيدي مؤسس ورئيس الجمعية الفيلهارمونية المصرية، بمشاركة العازفين المنفردين جانيت سونج على آلة الكمان، وفيديريكو مونديلشي على آلة الساكسفون، وفيكتوريا كابرالوفا على آلة التشيلو، والأداء الصوتي لأمينة خيرت، وينقسم الحفل إلى جزئين، حيث يحتفي الأول بموسيقى هوليوود الشهيرة بينما يحتفي الثاني بموسيقى الملحن السينمائي نينو روتا.

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