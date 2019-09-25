تراند اليوم : في الذكري الخامسة لوفاته.. أحمد خالد صالح يحي ذكري وفاة والده بهذة الطريقة

يحرص الفنان أحمد خالد صالح، على التعبير عن حبه وتقديره لوالده الراحل، الفنان خالد صالح، بنشر صوره والمداومة على إحياء ذكراه.
نشر أحمد صالح عبر حسابه الشخصي على Instagram، صورة مع والده، بمناسبة مرور خمس سنوات على وفاته، وعلق عليها قائلًا: “ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعك بالصالحين، ويجمعنا بيك على خير يا والدي، خالد صالح الذكرى الخامسة”.
يشار إلى أن أحمد خالد صالح، كان قد شارك مؤخرًا في موسم رمضان 2019، من خلال مسلسل “زودياك” الذي حقق نجاحًا كبيرًا، والذي تدور أحداث المسلسل حول سلسلة مثيرة من الجرائم الغامضة، مبنية على سلسلة من القتل القائم على الأبراج المختلفة.
يشارك في بطولة “زودياك” أسماء أبو اليزيد، ومي الغيطي، وهند عبد الحليم، وخالد أنور، ومستوحى من قصة “حظك اليوم” للدكتور أحمد خالد توفيق، كتبه ورشة كتابة تحت إشراف محمد المعتصم، وإخراج محمود كامل، من إنتاج شركة “فيلم كلينك”، بالتعاون مع شركة “الماسة” للإنتاج الفني