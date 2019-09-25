تراند اليوم : متصدقش السوشيال ميديا – مظهر أبو النجا توفي ميسور الحال

رحل عن عالمنا الفنان مظهر أبو النجا في 1 مايو 2017، عن عمر يناهز 76 عاما، بعد صراع مع مرض الفشل الكلوي، ومشاكل فى عضلة القلب.

وعقب وفاته انتشرت الاقاويل انه توفي داخل المسجد فقيرا بدون اي اعانة او اهتمام من النقابة او اصدقائه في الوسط الفني ، لكن الحقيقة غير ذلك فقد توفي مظهر وهو ميسور الحال لم يطلب الاعانة من احد فقد شارك عادل امام اخر اعماله الدراميا مامون وشركاه و استاذ ورئيس قسم كما شارك في عنتر لبن ابن شداد ومسلسل الضاهر .

ليتم نفي هذه الشائعة السخيفة التي طالت احد ابرز نجوم جيله علي مواقع التواصل الاجتماعي والصورة المتداولة هيا لمظهر اثناء صلاة الفجر قبل ايام من رحيله .

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. مظهر