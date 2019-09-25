بولا يعقوبيان وجو معلوف امام المجلس النيابي الخميس لهذا السبب

تدعو النائبة بولا يعقوبيان والإعلامي جو معلوف الجسم الصحافي والإعلامي الى دعم “اقتراح قانون مُعجَّل مُكرَّر يرمي الى إضافة فقرة إلى المادة 30 من المرسوم الإشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته لناحية عدم ادراج الأحكام الصادرة بمقتضى قانون المطبوعات في السجل العدلي”.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن اقترح الإعلامي جو معلوف على النائبة بولا يعقوبيان ان يتلاقى معها للتقدم باقتراح قانون يتعلق بكل الإعلاميين والصحفيين لأي طرف انتموا ومن كل الطوائف والمذاهب والأحزاب السياسية كون هذا الإقتراح تُسقط عن سجلاتهم العدلية كل هذه الأنواع من الأحكام الصادرة عن محكمة المطبوعات.

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وقد تلاقى معلوف والنائبة يعقوبيان على أحقية وضرورة هذا الإقتراح، فطلبت يعقوبيان من المحامي نجيب فرحات تحضير اقتراح القانون.

وقد طلبت النائبة يعقوبيان من معلوف ملاقاتها يوم الخميس في 26/09/2019 الساعة 12 ظهرا.

ختاماً، تتمنى النائبة بولا يعقوبيان والإعلامي جو معلوف على جميع الإعلاميين والصحفيين والمدونين، وعلى المحطات الإذاعية والتلفزيونية والمواقع الإخبارية دعم هذه الخطوة وملاقاة يعقوبيان ومعلوف الخميس ظهراً أمام المجلس النيابي لتقديم هذا الإقتراح الذي من شأنه “تنظيف” السجلات العدلية الخاصة بالصحفيين من الأحكام الصادرة خلال ممارستهم لمهنتهم الشريفة.