براد بيت يُواعد فتاةً جديدةً.. من تكون؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُواعد النجم العالمي، براد بيت حاليًا امرأةً جديدةً بعد 3 أشهر من انفصاله عن الممثلة تشارليز ثيرون وثلاث سنوات من الانفصال عن زوجته أنجلينا جولي.

وارتبط بيت بمصممة المجوهرات والمعالجة الروحانية "سات هاري خلسا"، على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأصبح نجم هوليوود البالغ من العمر 55 عامًا، صديقًا مع سات قبل عام في حفل سيلفيرليك كونسرفاتوري للموسيقى، وكانا يجلسان جنبًا إلى جنب على طاولة مستديرة، ولكن بعد ذلك لم يُروا معًا مرة أخرى.

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ومن جانبه، قال مصدر إن "خلسا" قوية جدًا ولها عقل جميل، وهذا ما جذبه إليها، مضيفًا أن ما ساعده أيضًا أنها ليست ممثلة، حيث إن براد غير مهتم بالتعارف مع أي شخص في صناعة السينما.

وتمتلك خلسا خط المجوهرات "عمريت" الذي سُمي على اسم ابنتها، كما أنها درست العلاج بالأوزون وهو شكل من أشكال العلاج بالطب البديل الذي يهدف إلى زيادة كمية الأكسجين في الجسم عن طريق إدخال الأوزون.

يُذكر أن بيت لديه 6 أطفال من أنجلينا جولي، 3 منهم بالتبني و3 آخرين طبيعيون.