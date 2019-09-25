مايلي سايرس تظهرُ بجسد نحيف للغاية.. والجمهور مصدوم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عبّر محبو المعنية الأمريكية، مايلي سايرس عن قلقهم العميق إزاء صحة نجمة البوب بعد أن شاركت مجموعةً من الصور على "إنستغرام".

وبدتْ سايرس البالغة من العمر 26 عامًا "نحيفةً للغاية" وظهرت أضلاعها بينما كانت ترتدي حمّالة صدر رياضية سوداء وشورتًا، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وسارع المستخدمون إلى ملاحظة الجسم النحيل لمايلي وقاموا بالتعليق ونصيحتها بالتوجُّه للطبيب.

وقالت إحدى الفتيات: "أنا أحبك لكن جسدك يبدو كجسدي عندما توجّهت لإعادة التأهيل لفقدان الشهية، آمل أن تكوني بخير"، وطالبها البعض بإيجاد طبيب لفقدان الشهية وقال آخر: "أرجو أن تأكلي، جسمك نحيف جدًا".

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يأتي ذلك بعد أن أنهت مايلي سايرس علاقتها بحبيبتها كاتلين كارتر بعد مرور شهر واحد من ارتباطهما عاطفيًا، التي كان ارتباطها بها سببًا في نهاية زواجها من ليام هيمسورث الذي دام لستة أشهر.

وعلى الرغم من مظهرها النحيل، إلا أن المصادر تُشير إلى إن مايلي تتطلّع إلى العزلة بعد إنهاء الأمور مع كيتلين كارتر.

وقال مصدر لمجلة بيبول: "انفصلت مايلي عن ليام للتركيز على نفسها، علاقتها بكيتلين كانت مفاجأة سعيدة".