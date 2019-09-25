شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فنانو مصر يدعمون الرئيس السيسي والجيش المصرى من ميدان هشام بركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مظاهرة تأييد فى حب الرئيس السيسى والقوات المسلحة المصرية، أبطالها نجوم الفن والرياضة المصرية، تنطلق يوم الجمعة المقبل، من ميدان الشهيد هشام بركات – رابعة سابقا – لمواجهة تلك الأصوات التى تهدف للنيل من استقرار الوطن وتفتيت أطرافه، وحرص كل منهم على تسجيل فيديو قصير أعلنوا فيه تأييدهم للرئيس.

أول الفنانين المتضامنين مع تلك التظاهرة، النجم محمد فؤاد؛ الذى قال: "الجمعة الجاية استنونى عند المنصة، هنزل لتأييد الجيش والشرطة وسيادة رئيس الجمهورية، هغنيلكوا أغانيا الجديدة من ألبوم فؤش الجديد.. ومش هتخرب تانى".

وقال الفنان محمد نور: "مستنيكم يوم الجمعة عشان ننزل كلنا ونحتفل بجيشنا ورئيسنا، تحيا مصر".

كما أعلنت الفنانة التونسية لطيفة عن دعمها لجيش مصر قائلة: "بدعم مصر وجيشها وشعبها ورئيسها وناسها، ربنا يحمى مصر ويسقط الخونة".

وقال الفنان القدير صبرى عبدالمنعم: "يا أهل مصر الطيبين عشان خاطر مصر وجيش مصر وشرطة مصر وشعب مصر ومستقبل أولاد مصر، ومستقبل أحفاد مصر، نتقابل الجمعة الساعة 4".

أما الفنان صبرى فواز قال: "إحنا عيشنا تجارب كتير الفترة الأخيرة ووصلنا لصيغة إن الرهان على مصر وإننا ينفع نتفق ونختلف زى ما نحب لكن تفضل المحروسة محروسة، وباين حوالينا إن مفيش دولة فرطت وعرفت تلم نفسها تانى، والوضع فى المنطقة والعالم صعب لدرجة مرعبة، احفظوا مصر ولازم تفضل مصر محروسة.. ربنا يحمى مصر".

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الفنان أحمد صيام قال: "بحب البلد دى بجيشها بقضائها برئيسها وأعتبر نفسى جندى من جنودها اللى على استعداد يضحوا نفسهم عشانها، عشان كدة هنزل يوم الجمعة اللى جاية فى ميدان الشهيد هشام بركات عشان نقول لكل العالم إن مصر مترابطة وراء قيادتها ومحدش يقدر يهزها وادعوكم تنزلوا معانا".

وأضاف الفنان ياسر الطوبجى فى فيديو له: أنا لا أنتمى لأى أحزاب سياسية بل أنتمى لمصر، وصعبان عليا كم المؤامرات التى تحاك ضد مصر، عشان كدة أناشد شعب مصر العظيم إنه ينزل يوم الجمعة اللى جاية فى ميدان هشام بركات عشان نقول للعالم مصر جميلة ونقف ورا بلدنا وقيادتنا ومانسمحش لأى حد إنه يعطلنا".

وقال ريكو: "يلا كلنا نتقابل الجمعة الجاية عند المنصة فى مدينة نصر، عشان نقول للعالم كله إننا مع مصر وجيش مصر ورئيس مصر".

من جانبه أعلن عصام كاريكا: "مستنيكم يوم الجمعة الساعة 4 عند النصب التذكارى، وقفة كلنا بنأيد الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وقال الفنان شريف حلمى: "فى ناس وطنيين هيتجمعوا عند المنصة لدعم الجيش المصرى، وأنا هكون واحد من الناس دول وههتف بكل قوة للجيش المصرى".

وتابع الفنان طارق الشيخ: "لكل واحد بيحب مصر وخايف على استقرار مصر، يوم الجمعة بعد العصر فى ميدان الشهيد هشام بركات هنتجمع".