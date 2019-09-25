شكرا لقرائتكم خبر عن باللهجة اللبنانية.. آدم يعود للحزن والشجن بأغنية جديدة من كلمات أحمد ماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب اللبنانى أدم لطرح أغنية جديدة "سينجل" باللهجة اللبنانية، من كلمات أحمد ماضي، وألحان جاد قطريب، وتوزيع جيمى حداد، والأغنية تحمل طابع حزين حيث يملؤها الشجن، حسبما قال الشاعر أحمد ماضى لـ"الخليج 365".

كان أدم قد طرح أغنية مؤخرا تحمل اسم "ملك الأحزان" باللهجة المصرية، وهى من كلمات محمد هلال، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع الموسيقى طارق عبد الجابر، والأغنية بمثابة التعاون الثانى لـ"طارق عبد الجابر" مع المطرب آدم، حيث قدّما سويا أغنية "آسف يا أمى" التى تم طرحها مؤخرا، وأهدى "آدم" غناءه لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وتجاوز عدد مشاهداتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الثمانية ملايين منذ طرحها.

كان أخر ظهور لآدم عبر رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"،حيث نشروا فيديو للفنان الكبير جورج وسوف خلال غنائه فى افتتاح مهرجان قرطبة في لبنان، ويوجد خلفه الفنان الشاب آدم، وفوجئ أبو وديع بصعود آدم على المسرح خلال أدائه لأحد أغانيه، ويقف ضمن الكورال، وطالبه بالوقوف إلى جواره والغناء معه، إلا أن آدم رفض وفضل أن يقف مع الكورال خلف جورج، كما قام آدم فى لفتة منه بتقبيل يد جورج وسوف، مما جعل وسوف يرد عليه قائلا للجماهير :" في ناس منحهم الله نفسية حلوة، هذا الشاب من قلبى بحبه، الله يوفقك".

يذكر أن آخر أعمال آدم أغنية "نحنا سوا" من كلمات ​مروان خوري، ألحان محمود عيد​، ومن توزيع ​جيمي حداد​، وسجلت الأغنية التعاون الأول الذي يجمع آدم بالفنان مروان خورى.