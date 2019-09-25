شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش ولقاء الخميسى وأبو باحتفالية "السينما فى حفل موسيقى" بمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد منذ قليل على السجادة الحمراء الخاصة باحتفالية "السينما في حفل موسيقى"، والمقامة على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الـ 3، ، كل من الفنانة نسرين طافش، والفنانة لقاء الخميسى، والمطرب أبو وزوجته، والمخرج أمير رمسيس.

ويقود الحفل، الموسيقى أحمد الصعيدي مؤسس ورئيس الجمعية الفيلهارمونية المصرية، بمشاركة العازفين المنفردين جانيت سونج على آلة الكمان، وفيديريكو مونديلشي على آلة الساكسفون، وفيكتوريا كابرالوفا على آلة التشيلو، والأداء الصوتي لأمينة خيرت، وينقسم الحفل إلى جزئين، حيث يحتفي الأول بموسيقى هوليوود الشهيرة بينما يحتفي الثاني بموسيقى الملحن السينمائي نينو روتا.

Advertisements