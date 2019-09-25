شكرا لقرائتكم خبر عن خرفان.. حسن بلبل يرد على دعوات التظاهر بأغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الفنان حسن بلبل، على دعوات جماعة الإخوان الإرهابية، بالتظاهر بأغنية جديدة بعنوان "خرفان". Advertisements وقدم حسن بلبل الأغنية على وزن ونغمات أغنية زلزال للفنان محمد رمضان، ليهاجم دعوات الفوضى في مصر، وإعادة إنتاج سيناريو تقسيم مصر. وقدم الفنان حسن بلبل من قبل عدد من الأغنيات و الأعمال الفنية لمهاجمة إرهاب وفوضى جماعة الإخوان.

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