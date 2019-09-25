شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا كرزون تنتهى من تسجيل أغنية "خاكى شيرين" باللهجة الكردية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت النجمة الأردنية ديانا كرزون من تسجيل أغنية جديدة باللهجة الكردية بعنوان "خاكى شيرين"، من كلمات وألحان هلكوت زاهير، وتوزيع يلدان ئوركوزال، مهندس صوت كاوه شيخ، مكسب هدر سكباس، ماسترينك معمر توكماك، ستوديوهات اربيل سندريلا.

وقالت النجمة الأردنية فى تصريحاتها لـ"الخليج 365"، إن الأغنية سيتم طرحها فى خلال أيام قليلة، لافتة إلى أنها تقدم من خلالها لون موسيقى وغنائى جديد، تتمنى أن يلاقى إعجاب الجمهور، خاصة وأنها لم تقدمه من قبل، لانغماسها فى الأغانى الرومانسية والوطنية على مدار الفترة الماضية.

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كانت النجمة الأردنية ديانا كرزون قد طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "هيدا الحكى"، من كلمات الشاعرة حياة أسبر، وألحان فضل سليمان، وتوزيع عمر الصباغ، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ويقول مطلع الأغنية : "بحبك بعشق قلبك ، بعشق نظرات عيونك ، بموت فيكي بجن عليكي ، بضيع من دونك ، هيدا الحكي اللى بحب منك أسمعو ، كل يوم كل يوم ، دلعني دللني وغنجني ، اوعا تزعلني ، دوبني بالحنية ، غرقني حب غرقنى".