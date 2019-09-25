شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحذيرات FBI بعدم مشاهدة Joker.. الشركة المنتجة للفيلم تعلن تعاطفها مع ضحايا الحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شركة Warner Bros بيانا عن فيلمها المقبل Joker، بعد أن أعربت عائلات الضحايا الذين قتلوا في إطلاق نار عام 2012 عن قلقهم بشأن محتوى الفيلم، وحثوا الشركة على مكافحة العنف، بجانب المباحث الفيدرالية FBI التي حذرت جنودها من حضور الفيلم أيضا.

وكان قد قتل 12 شخصا وأصيب 70 آخرون بعد أن فتح جيك هولمز النار خلال عرض لفيلمBatman ، The Dark Knight Rises، في دار عرض بـ مدينة أورورا، بـ ولاية كولورادو الأمريكية، يوم 20 يوليو 2012، وقيل إن هولمز أطلق على نفسه اسم " Joker"، وهو الشخصية الرئيسية الشريرة في هذا الفيلم.

وفي بيانها ، أكدت شركة Warner Bros إنها تعرب عن تعاطفها مع جميع الضحايا والأسر التي تأثرت بالعنف المسلح، وأن لديها تاريخ طويل من التبرع لضحايا العنف، بما في ذلك حادث أورورا".

Advertisements

كما أكدت Warner Bros أنها لا تجعل من شخصية الـ Joker بطل جديدا، وبحسب التقارير، فأن فيلم الـ Joker لن يعرض في أورورا حيث وقع إطلاق النار، حسبما نشر موقع " cnet".

ومن المتوقع أن يحقق الفيلم مابين 70 إلى 95 مليون دولار في أول أسبوع عرض له بحسب تأكيد خبراء السينما فى هوليود، وحصل فيلم الـ Joker على تصنيف بـ موقع IMDb 9.7 / 10، متقدماً عل فيلم The Dark Knight (9.0 / 10) ، وفيلم Endgame (8.5 / 10) وفيلم Infinity War (8.4 / 10).

وسيضم الفيلم الجديد عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة الفيلم 55 مليون دولارأمريكى.

فيلم الـ Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر في مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.