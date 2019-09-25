إليسا لـ"الشعب السعودي": "الوقت الذي ترونه مناسبا لوجودي بينكم.. سأفعل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت المطربة اللبنانية إليسا، رسالة إلى الشعب السعودي، بمناسبة العيد الوطني السعودي الـ89.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على"تويتر" قائلة: "أكن كل محبة وتقدير للمملكة العربية السعودية ولشعبها، والوقت الذي ترونه مناسبا لوجودي بينكم سأفعل بكل محبة".

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يذكر أن إليسا أوشكت على الانتهاء من تحضيرات ألبومها الجديد، المقرر طرحه في عيد الكريسماس المقبل.

ويتعاون مع إليسا في ألبومها الجديد عدد كبير من الشعراء والملحنين بالوطن العربي منهم أمير طعيمة، نادر عبد الله، رامي جمال، محمد رحيم، محمد يحيى، زياد برجي، علي المولى، سهام الشعشاع، سليم عساف، نزار فرنيسس، ومروان خوري.