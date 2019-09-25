درة تنشر صور من مشاركتها في "الجونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شاركت الفنانة التونسية درة جمهورها بصور لها، من سابع أيام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثالثة، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وظهرت درة خلال الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان مشجر، ونالت الصور إعجاب الجمهور.

جدير بالذكر أن الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، انطلقت يوم الخميس 19 سبتمبر، على أن تستمر فعالياته حتى 27 من الشهر نفسه، بحضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.

