محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قالت الفنانة أروى جودة إن المختلف في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، أنها أصبحت على دراية بطريقة سير الفعاليات، ما بين محاضرات وعروض أفلام.
وأضافت أروى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "سعيدة بالمحاضرات وورش العمل، فحضور المهرجان بات يشبه فترة الجامعة، نذاكر في الصباح ونذهب ليلًا لمشاهدة الأفلام".
وعن أكثر فيلم نال إعجابها من أفلام المهرجان: "اكتر فيلم عجبني الفيلم الوثائقي (ما وراء المحيط) لعمرو سمرة، وكذلك الفيلم السوداني (ستموت في العشرين)".
وأكدت أروى رغبتها في المشاركة ببطولة فيلم تشارك به في المهرجانات السينمائية قريبًا.
يُذكر أن مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعالياته مساء الخميس الماضي، ومن المقرر الاحتفال بختام الدورة الثالثة في 27 سبتمبر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر أروى جودة لـ"الخليج 365": "الجونة السينمائي" يشبه الجامعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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