أحمد فهيم لمصراوي: خالد صالح كان يخفي حقيقة مرضه.. ويوصينا بصلة الرحم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 25 سبتمبر 2014، رحل عن عالمنا النجم الكبير خالد صالح، الذي يعتبر من أهم الفنانين في جيله.

ترك خالد صالح أعمالا فنية هامة، منها "الريس عمر حرب"، "فبراير الأسود"، "الجزيرة 2"، "هي فوضى"، وغيرها من الأعمال الهامة.

وقال الفنان أحمد فهيم، نجل شقيقة الفنان الراحل، في تصريحات لمصراوي، إنه تأثر كثيرًا بالفنان خالد صالح، وتعلم منه العديد والعديد من الأمور.

وتابع: "أول نصيحة نصحني بيها، قالي ماتعملش حاجة إنت مش قدها، يعني لو محدش يعرفك متعملش حديث صحفي، لو دور مش هتقدر تعمله متعملوش، وبقيت في كل حياتي بمشي بالنصيحة دي".

وأوضح أن أكثر ما كان يزعج الفنان الراحل، هو عدم الانتظام في المواعيد، أو المواعيد "الغلط"، فكان ينزعج لو تأخر أحد عن ميعاده، كما كان يزعجه كثيرا عدم النظام، وعدم احترام العمل.

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وأضاف: "كان يحرص على صلة الرحم، وكان ودودا تجاه أهله وأصدقائه بشكل كبير، وكان يوصينا بصلة الرحم، وأن نظل قريبين من بعضنا البعض".

أما عن أحب الأدوار لقلب الفنان الراحل، قال: "كان يحب كل أدواره، ولا يفضل دور بعينه، وكان لديه قناعة أن الأدوار الصغيرة التي قدمها في بداية مشواره مهمة، وترتب عليها عمل أدوار كبيرة".

واستكمل: "كنت أحب كثيرا دور حاتم في فيلمه هي فوضى، لأنه من الأدوار الهامة في مشواره، وعشت معه أجواء التحضير للشخصية، وطريقة لبسه وحلاقته المميزة، وكانت التجربة جيدة بالكامل".

وعن مرضه قال: "أجرى خالد صالح عملية جراحية في القلب وهو في السابعة والثلاثين من عمره، بسبب مشاكل في القلب، إلا إنه عانى من مشاكل أيضا بعد العملية، وكان مصابا بالضغط، لكن لم يخبر أحدًا بمعاناته، لأنه بطبيعته شخصية مقبلة على الحياة".

واختتم حديثه قائلا: "هو كان يمثل بقلبه، حتى تصل رسالته للمشاهد، فلابد أن يكون صادقا فيما يقدم، وكنت أشعر به وبتحامله على نفسه وأنا أحضر معه التصوير، وأريى أن هذه المهنة مميتة للموهوبين".