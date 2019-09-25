تراند اليوم : الحلفاوي يدافع عن شتائم فيفي عبده : تلقائية بدليل "القمطة"

دافع الفنان المصري عن ظهور الفنانة فيفي عبده في مقطع فيديو، واتلذي قامت فيه بوصلة من السباب والشتائم لرجل الأعمال المصري محمد علي وغيره من المعارضين للسيسي.وقال الحلفاوي على حسابه في تويتر : " مظهر فيفي عبده في الفيديو اللي عملته يثبت أنه تلقائي وإلا كانت قد استعدت له بدلا من القمطة والنظارة السوداء".جاء هذا في رده على أحد رواد تويتر واذلي علق على ظهور الفنانين الداعمين للسيسي : " هو مفيش اي احتمال ان الفنانيين دوول يكونوا بيتصرفوا من دماغهم؟! يعني ليه جورج قرداحي يتكلم او راغب علامه ،ليه واحد مش مصري يطلع يتكلم وليه الامن يتفق مع واحد مش مصري؟وارد جدا يكون فى تصرفات تلقائية ملهاش علاقة بتخطيط امني. و كل الكلام ده بره نطاق الهبد بتاع الاستاذ الاولاني".وكانت فيفي عبده قد مقطع فيديو قائلة: «نسيتوا اللي عملتوه فينا وانتو تسرقوا وتقلبوا في البلد..أنا ما بفهمش في السياسة لكن بفهم في الأدب، ولو عاوزين قلة أدب هطلع.. ليل ونهار».وزعمت الفنانة المعروفة بقربها من النظام أنهم لا يعرفون قيمة مصر، قائلة : «دا رئيس أهم بلد في العالم العربي، الدول الأوروبية يعملوا له مليون ألف حساب».وقد اعتذرت الراقصة المصرية على ظهورها في فيديو لايف واستخدام ألفاظ خارجة فضلا عن سب الدين ، مؤكدة أنها لم تكن في حالتها الطبيعية بالإضافة على خوفها على البلاد .وقالت "فيفي" في لقاء إعلامي أمس إنها توجه التحية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، قائلة: "عمري ما طلعت لايف من غير ما أوجه التحية للرئيس ولمصر وجيشها".

وأضافت: "أنا من إمبابة وعمري ما غيرت مبادئي والانفعال في الفيديو الأخير كان سببه الهجوم اللي بيعمله المغرضين على مصر .. جيش وشرطة مصر هيفضلوا ايد واحدة".