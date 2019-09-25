شاهد: لأول مرة.. روان بن حسين بطلة كليب غنائي

في خطوة فنية جديدة من نوعها ، كشف الفنان السوري ناصيف زيتون عن عمل الفاشينيستا الكويتية الشهيرة روان بن حسين معه كبطلة في كليبه الجديد .

كما نشرت بن حسين فيديو تشويقي خاص بالكليب دون الإعلان عن تفاصيله مما زاد من تشويق الجمهور وحماستهم لدخول عالم الفن .

وكان زيتون قد طرح مؤخراً أغنية “فارقوني ” باللهجة العراقية والتي حققت نجاح كبير ، كما طرح 9 أغان أخرى مثل ” كرمال الله ” ، و”ما بظن ” ، وأزمة ثقة ” ، و”تكة ” ، وغيرها .