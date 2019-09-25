بالفيديو: حلا شيحة تكشف إجرائها هذه الجراحة التجميلية.. وهذا ما قالته عن ملابسها

في مقابلة مع الإعلامي صبحي عطري ببرنامج MBCTrending، ردت الفنانة حلا شيحة على منتقدي جلسة تصويرها الأخيرة، ومن رأوا في الصور جرأة غير معهودة منها.

وقالت إن جلسة التصوير كانت بسيطة، ولم يكن في الصور ما يجرح العين، ولم تكن فاضحة كما ادعى البعض، ومع أن جزءاً بسيطاً من البطن ظهر بها لم تكن الصور مبالغ فيها، وفي النهاية كل شخص حر في تقبل أو رفض ما يشاء.

وعن إجرائها جراحة تجميلية، أوضحت أن جراحة تجميل الأنف التي خضعت لها نتج عنها تغيير طفيف كانت دائماً ترغب في إجرائه، وهو تخفيف بسيط لعظمة الأنف، التي كانت تشعرها بأن شيئاً ما يخطف العين.