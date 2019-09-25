وفاة مخرج "البخيل وأنا"عن عمر يناهز الـ 70 عامًا

توفى المخرج حسين عمارة ،وذلك عن عمر يناهز 70 عامًا، ويتم تشييع الجثمان الآن من مسجد الصديق لدفنه بمقابر الأسرة فى مدافن طريق الفيوم.

ويقام العزاء بعد غد الجمعة بمسجد

الصديق فى مساكن شيراتون بمصر الجديدة.

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وقدم المخرج الراحل حسين عمارة العديد من الأعمال التليفزيوينة التى أثرت الدراما المصرية منها "البخيل وأنا" و"صابر

ياعم صابر"، لملك الترسو فريد شوقي، و"رجل وامرأتان" لفاروق الفيشاوي ووفاء عامر، و"أولاد الأكابر" لحسين فهمى، و"البرارى والحامول".

وفي السينما "قدم شاويش نص الليل" و"الغشاش" و"السطوح"، لفريد شوقى، و"سفاح كرموز"، ليونس شلبى ونورا، و"الفاتنة والصعلوك"، لحسين فهمى وميرفت أمين.