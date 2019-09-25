بالفيديو.. ناصيف زيتون يطرح أحدث كليباته "فارقوني"

طرح الفنان ناصيف زيتون أحدث كليباته بعنوان "فارقوني"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". وكليب "فارقوني" من إخراج بسام الترك، والأغنية من كلمات عدنان الأمير، وألحان أدهم، وتوزيع عمر الصباغ. كلمات عدنان الأمير، وألحان أدهم، وتوزيع عمر الصباغ. يذكر أن الفنان ناصيف زيتون طرح مؤخرًا كليب Advertisements بعنوان "وصلك خبر"، وهو من كلمات إيفان نصوح، وألحان سالم سلامة، وتوزيع عمر صباغ، وإخراج ريشا سركيس، كما كسر الكليب حاجز الـ 15 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. بعنوان "وصلك خبر"، وهو من كلمات إيفان نصوح، وألحان سالم سلامة، وتوزيع عمر صباغ، وإخراج ريشا سركيس، كما كسر الكليب حاجز الـ 15 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.



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