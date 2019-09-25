نوفمبر القادم .. مايا دياب مع جمهورها في مصر

تحيي الفنانة مايا دياب حفلًا غنائيًا يوم السبت الموافق 9 من شهر نوفمبر القادم ، على مسرح فندق طابا وقرية نلسون، بجنوب سيناء، مصر, ونشرت الفنانة مايا أفيش الحفل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". Advertisements يذكر أن الفنانة مايا دياب طرحت مؤخرًا كليب بعنوان "يابا يابا"، وهو من إخراج كريستيل يونس، وكلمات مؤمن راجح، وألحان وتوزيع مودي منير. وألحان وتوزيع مودي منير.

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