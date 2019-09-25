شاهد.." أبو" يزيح ستار ختام الجونة بأغنية حبيبى ياليل

كشف الفنان أبو عن أغنية ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

والأغنية بعنوان "حبيبي يا ليل"، وهي من كلمات وألحان أبو، وتوزيع روبرت كمال، والمقرر طرحها مساءً يوم الجمعة الموافق 27

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من شهر سبتمبر الجاري.

يذكر أن هذة هي المرة الثانية التى يقدم فيها الفنان أبو أغنية مهرجان الجونة فقد سبق أن قدم أغنية بعنوان "3 دقات"، وشاركه في الغناء النجمة

يسرا، وجاء ذلك فى حفل أفتتاح الدورة الأولى من المهرجان وحققت نجاحًا غير مسبوق وصل إلى نصف مليار مشاهدة عبر موقع يوتيوب، بالإضافة إلى أنها نالت إعجاب الكثير من دول العالم.