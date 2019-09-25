كشف الفنان أبو عن أغنية ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
والأغنية بعنوان "حبيبي يا ليل"، وهي من كلمات وألحان أبو، وتوزيع روبرت كمال، والمقرر طرحها مساءً يوم الجمعة الموافق 27
يذكر أن هذة هي المرة الثانية التى يقدم فيها الفنان أبو أغنية مهرجان الجونة فقد سبق أن قدم أغنية بعنوان "3 دقات"، وشاركه في الغناء النجمةيسرا، وجاء ذلك فى حفل أفتتاح الدورة الأولى من المهرجان وحققت نجاحًا غير مسبوق وصل إلى نصف مليار مشاهدة عبر موقع يوتيوب، بالإضافة إلى أنها نالت إعجاب الكثير من دول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.." أبو" يزيح ستار ختام الجونة بأغنية حبيبى ياليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.