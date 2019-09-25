شاهد.. أحمد خالد صالح يحيي ذكرى والده على طريقته الخاصة

أحيا الفنان أحمد خالد صالح الذكرى السنوية الخامسة لوالده النجم خالد صالح، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأعرب الفنان أحمد عن مدى اشتياقه لوالده قائلًا: "ربنا يغفرلك ويرحمك ويجمعك بالصالحين ويجمعنا بيك علي خير يا والدي خالدصالح الذكري

الخامسة".

يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد صالح فيلم "الجزيرة 2"، وهو من تأليف خالد ومحمد دياب، وإخراج شريف عرفة، وبطولة كل من أحمد السقا، خالد الصاوي، نضال الشافعي، أروى جودة،

سامح صبري، أحمد مالك، حنان يوسف، مي الغيطي، أحمد عبد الله محمود، عصام السقا، محمد عادل، سامي مغاوري، حمزة العيلي، محمد التاجي، جميل برسوم، محمد أبو الوفا، خليل مرسي، سلافة غانم، أمل أبو رجيلة.