أحيا الفنان أحمد خالد صالح الذكرى السنوية الخامسة لوالده النجم خالد صالح، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وأعرب الفنان أحمد عن مدى اشتياقه لوالده قائلًا: "ربنا يغفرلك ويرحمك ويجمعك بالصالحين ويجمعنا بيك علي خير يا والدي خالدصالح الذكريالخامسة".
يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد صالح فيلم "الجزيرة 2"، وهو من تأليف خالد ومحمد دياب، وإخراج شريف عرفة، وبطولة كل من أحمد السقا، خالد الصاوي، نضال الشافعي، أروى جودة،سامح صبري، أحمد مالك، حنان يوسف، مي الغيطي، أحمد عبد الله محمود، عصام السقا، محمد عادل، سامي مغاوري، حمزة العيلي، محمد التاجي، جميل برسوم، محمد أبو الوفا، خليل مرسي، سلافة غانم، أمل أبو رجيلة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أحمد خالد صالح يحيي ذكرى والده على طريقته الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.