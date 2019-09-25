سهير البابلي تزوّجت 5 مرات وإرتدت الحجاب.. وتراجعت عن إعتزالهاموجز "الفن": سما المصري تعاني بسبب...

ميرنا وليد - بيروت - إحدى نجمات الكوميديا التي إستطاعت أن تحقق نجاحات على خشبة المسرح، فكانت متفردة بالعديد من البطولات المسرحية إلى جانب نجاحها الدرامي والسينمائي أيضاً، عبر مشوار ممتد لسنوات طويلة استطاعت أن تحقق من خلاله إسماً بين النجمات لتصبح الممثلة المصرية ​سهير البابلي​.

الميلاد والنشأة

في الرابع عشر من شباط/فبراير عام 1937 ولدت سهير حلمي إبراهيم البابلي في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، لكنها قضت طفولتها في المنصورة حيث كان والدها ناظراً في مدرسة ثانوية.

وفي سن صغيرة بدت عليها الموهبة وكان والدها يؤمن بموهبتها، وقررت الإلتحاق بمعهد الفنون المسرحية وبمعهد الموسيقى أيضاً، ولكنها في الوقت نفسه واجهت ضغوطاً من أسرتها من أجل أن تترك الفن.

مسرح ودراما وسينما

خلال مشوارها الفني قدمت سهير البابلي العديد من الأعمال بين الدراما والسينما، واستطاعت أيضاً أن تحقق نجاحاً أكبر وتصبح نجمة في المسرح من خلال مسرحيات "شمشون وجليلة" ومسرحية "سليمان الحلبي"، ولمعت في مسرحيات "​مدرسة المشاغبين​"، و"نرجس"، و"ريا وسكينة"، و"على الرصيف"، و"نص أنا ونص أنت"، و"الدخول بالملابس الرسمية"، و"عطية الإرهابية".

في الدراما يعتبر أشهر أدوارها مسلسل "​بكيزة وزغلول​" والذي حقق نجاحاً كبيراً ومن مسلسلاتها أيضاً "قانون سوسكا" و"قلب حبيبة" و"ألف ليلة وليلة" و"عم حمزة" و"جراح عميقة" و"هنداوي" و"ومشيت في الأخطار" و"الأيدي الناعمة" و"لمن نحيا".

أما في السينما فقدمت "يوم من عمري" و"ساحر النساء" و"فجر يوم جديد" و"أخطر رجل في العالم" و"ليلة القبض على بكيزة وزغلول" و"أميرة حبي أنا" و"ليلة عسل" و"الجنسية مصري" و"السيد قشطة" و"صراع مع الحياة" و"المرأة المجهولة" و"نهر الحب".

صدفة وراء دخولها "مدرسة المشاغبين"

كانت سهير البابلي المرشحة الأساسية لتلعب البطولة في مسرحية "مدرسة المشاغبين"، بعد الممثلة ​ليلى طاهر​ التي اعتذرت عن العمل، فذهبت البطولة إلى البابلي وحققت من خلال هذا الدور نجاحاً كبيراً، ولكن اثناء جراحة أجرتها في باريس حلت بدلاً منها لفترة الممثلتين ​نيللي​ و​ميمي جمال​.

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تزوّجت خمس مرات و​منير مراد​ أشهر إسلامه لأجلها

تزوجت سهير البابلي خمس مرات، أول زواج لها في بداية حياتها كان من رجل الأعمال محمود الناقوري وهو والد ابنتها الوحيدة نيفين، ولكنهما إنفصلا لرفضه أن تكمل مشوارها الفني الذي أصرت عليه بينما كان يرغب أن تتفرغ لمنزلها وابنتها.

الزواج الثاني كان من الملحن والفنان منير مراد، والذي أشهر إسلامه من أجل أن يتزوجها إذ أنه كان يحبها كثيراً، ولكنهما إنفصلا أيضاً بسبب غيرته الشديدة عليها.

وتزوجت للمرة الثالثة من "الجواهرجي" أشرف السرجاني، وبعد وفاته تزوجت للمرة الرابعة من رجل الأعمال محمود غنيم، أما الزيجة الخامسة والأخيرة كانت من الممثل ​أحمد خليل​، والذي قال إنه تزوجها وهي نجمة كبيرة بينما كان هو وقتها شاباً قادماً من الفلاحين، فكان يرفض تأخرها ليلاً لذلك حاول الضغط عليها من أجل أن تترك التمثيل، واشترى لها محلاً في الزمالك بقيمة كبيرة لكنها باعته بثمن رخيص للغاية بعد الإنفصال.

إرتداء الحجاب

أثناء عرض مسرحية "عطية الإرهابية" قررت سهير البابلي اعتزال الفن وارتداء الحجاب في مفاجأة لجمهورها، وبعد أن تركت المسرحية اضطر المخرج ​جلال الشرقاوي​ أن يستعين بإبنته عبير الشرقاوي لكي تمثل الدور إنقاذاً للموقف، بينما صرحت البابلي وقتها بأنها عندما قررت الإعتزال شعرت بأنها خافت من لقاء الله وأرادت ارضاءه، وكانت ابنتها قد ارتدت الحجاب وكانت تحرص على دراسة وحفظ القرآن فقررت سهير ارتداءه عام 1997، وقد قيل إن السبب في ذلك هو لقاءاتها بالشيخ الشعراوي والدكتور مصطفى محمود اللذين كانت تحرص على زيارتهما مع مجموعة من الفنانات. ولكن بعد الاعتزال بعد سنوات طويلة، عادت سهير لتقدم بعض المسلسلات لكن بالحجاب فكان أول عمل عادت به هو مسلسل "قلب حبيبة". وعن عودتها بعد تسع سنوات من الإعتزال قال لها الشعراوي وقتها "وماله لو مثلتي وإنتي بالزي ده، وتوصلي رسالة مفيدة وهادفة للناس، الناس بتشوف التليفزيون أكتر مابتروح الجامع، وممكن تسمع منك أكتر ما تسمع مني".

​إسعاد يونس​ تطمئن الجمهور عليها بعد وعكة صحية

بعد الوعكة الصحية التي مرت بها سهير البابلي في بدايات عام 2019، نشرت الممثلة والمنتجة اسعاد يونس مقطع فيديو لسهير تتحدث وتطمئن فيه جمهورها وتقول "أنا كويسة جداً وإن شاء الله هشتغل مع إسعاد بعد العيد"، لترد إسعاد أنهما تحضران لعمل مميز.

وتعيش سهير البابلي حالياً مع ابنتها نيفين وأحفادها، وتقضي أغلب وقتها في العبادة وقراءة القرآن، وتحرص على الصوم دائماً وتشارك مع ابنتها وزوج ابنتها في جلسات تفسير دينية.