موجز "الفن": سما المصري تعاني بسبب أولادها.. وميغان ماركل ترتدي الحجاب

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية خاص- ملحم أبو شديد: وائل كفوري يحضر أغنية قد تشكل منعطفاً في مسيرته الغنائية خاص الفن- باسل الخطيب: وجود رشيد عساف وأمل عرفة إضافة للعمل ممثلة خليجية مشهورة تشبّه نفسها بـ شيرين عبد الوهاب.. بالفيديو ما حقيقة تجسيد نادين نسيب نجيم شخصية سوزان الحاج؟ سما المصري تعاني بسبب أولادها- بالفيديو بالصور- ميغان ماركل ترتدي الحجاب المزيد المزيد

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